القبض على منتحل صفة ضابط شرطة بتهمة النصب على طالبة بالجيزة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليها وإيهامها بكونه ضابط شرطة، وقدرته على جلب تأشيرة سفر لها وتذاكر طيران لإحدى الدول وتحصله منها على مبلغ مالى. 


بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من طالبة - مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، يفيد بتضررها من أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب عليها مستخدمًا أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى، والاستيلاء منها على مبلغ مالى مقابل توفير تأشيرة وتذاكر طيران لها لإحدى الدول. 

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، تم تحديد شخص المتهم وتبين أنه مقيم فى دائرة مركز شرطة أبوقرقاص بمحافظة المنيا وله معلومات جنائية.. وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليه، وعثر بحوزته على تليفون محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على أدلة تؤكد ارتكابه الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

