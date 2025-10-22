الأربعاء 22 أكتوبر 2025
بعد تداول فيديو، القبض على تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه في القليوبية

القبض على تشكيل عصابى
القبض على تشكيل عصابى لسرقة بالإكراه فى القليوبية، فيتو

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن ملابسات محاولة سرقة دراجة نارية وترويع صاحبها باستخدام سلاح نارى، وتبين وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه.

سرقة دراجة نارية وترويع صاحبها بسلاح ناري

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص بمحاولة سرقة دراجة نارية أسفل أحد العقارات بالقليوبية وتهديد مالكها بسلاح ناري.

ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات "رقص خليع"

ضبط شخصين بالمنيا نصبا على المواطنين وسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

وبالفحص، تم التوصل إلى مالك الدراجة النارية (حارس العقار – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) الذي أفاد بأنه خلال شهر ديسمبر 2024، عقب تركه لدراجته أسفل العقار محل عمله، شاهد ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ميكروباص أثناء محاولتهم سرقة الدراجة وتهديده بسلاح ناري، ولاذوا بالهرب دون تمكنهم من الاستيلاء على الدراجة، ولم يبلغ حينها.

وبمتابعة التحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط المتهمين الثلاثة (عاطلون – مقيمون بدائرة القسم)، وبحوزتهم فرد خرطوش والسيارة الميكروباص المستخدمة في الواقعة. 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

