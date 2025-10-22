عقب ضبط طالب صنع فيديو AI لطالبة، خبير قانوني: المشرع وضع عقوبات رادعة لجرائم الذكاء الاصطناعي

في سابقة هي الأولى من نوعها كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية عن جريمة غريبة من نوعها تعكس خطورة استخدام التكنولوجيا في الأفعال الانتقامية غير المشروعة، حيث أقدم طالب جامعي على الانتقام من فتاة رفضت الارتباط به، مستخدمًا تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد مقطع فيديو مفبرك يُظهرها في أوضاع مُخلة ثم قام بتداوله بغرض التشهير بها والإساءة إليها والي سمعتها.



وفي هذا الإطار، قال الخبير القانوني المستشار أشرف ناجي أن هذه الواقعة تكون جنحة “اعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتشهير بالغير عبر وسيلة إلكترونية” وهي جريمة معاقب عليها بنصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.



واضاف ان قانون مكافحة تقنية المعلومات نص علي تعاقب كل من قام باستعمال تقنية معلوماتية لإعداد ونشر محتوى مخل بالآداب العامة بقصد التشهير والإساءة إلى سمعة الغير مرتكبا الجريمة المنصوص عليها بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والتي تنص علي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو أرسل أو نشر عن طريق شبكة المعلومات ما ينتهك خصوصية شخص دون رضاه.

وأضاف الخبير القانوني اشرف ناجي فإن فبركة الفيديو ونشره تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الحياة الخاصة.

كما يكون المتهم خالف نص المادة (26) من ذات القانون والتي تنص علي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج أو تطبيق أو وسيلة تكنولوجية لارتكاب جريمة السب أو القذف أو التشهير بالغير.

وهذه المادة تنطبق مباشرة على الواقعة إذ استخدم المتهم وسيلة تكنولوجية (الذكاء الاصطناعي) بغرض التشهير بالبنت واسرتها انتقاما منها

كما ان المتهم يكون ايضا ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة (27) من ذات القانون والتي تنص علي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا إلكترونيًا بغرض ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

ويُعمل بهذه المادة إذا ثبت أن المتهم أنشأ أو استخدم حسابات إلكترونية لتداول الفيديو المفبرك أو نشره.

ومن ثم فان العقوبة القانونية المتوقعة: وفقًا لتلك النصوص فإن العقوبة المنتظرة هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة قد تصل إلى 300 ألف جنيه، مع الحكم بمصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب الجريمة طبقًا للمادة (38) من القانون بالإضافة إلى التعويض المدني الذي يقدمه الي المجني عليها لجبر الضرر الأدبي والنفسي الذي لحق بها وبأسرتها.

واشار ناجي: لكن الجريمة لا تقف عند حد الإساءة الشخصية بل تمثل جريمة اساءة وتشهير إلكتروني يهدد قيم المجتمع وأمنه الأخلاقي ويُظهر كيف يمكن للتكنولوجيا أن تتحول من وسيلة تقدم إلى أداة ابتزاز وتشويه.

وهنا تبرز أهمية الوعي المجتمعي والتشريعي بخطورة إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في فبركة الصور والفيديوهات لما لها من آثار مدمرة على السمعة والأمان النفسي والاجتماعي للأفراد.

واوضح الخبير القانوني اشرف ناجي ان القانون المصري سبق بخطوة حينما أقر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الذي وضع عقوبات رادعة لمثل هذه الجرائم بالاضافة الي ما تبذله كافه اجهزة الدولة ورجال الامن من مجهود كبير في مكافحة هذه الجرائم غير أن التطور التقني السريع يستلزم مواكبة تشريعية مستمرة لتجريم مثل هذه الصور الجديدة من الانتهاكات الرقمية وعلى رأسها استخدام الذكاء الاصطناعي في التزييف والتشهير بالاخرين.



القصة بدأت عندما تقدمت والدة المجني عليها ببلاغ إلى مباحث مركز شرطة المنصورة، تفيد فيه بانتشار فيديو مسيء لابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي وبالفحص، تبين أن الفيديو مفبرك بالكامل باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي “AI”، وأن وراء الواقعة طالبا كان قد حاول الارتباط بالمجني عليها فرفضت فقرر الانتقام منها على هذا النحو المشين.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة فتحرر المحضر اللازم وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الجريمة التي تمس الشرف والاعتبار العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.