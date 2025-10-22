الأربعاء 22 أكتوبر 2025
حوادث

غلق كوبري الأزهر السفلي 3 أيام لأعمال الصيانة

كوبري الأزهر
كوبري الأزهر

أعلنت الإدارة العامة لـمرور القاهرة عن غلق كوبرى الأزهر السفلى (أحمد ماهر) في الاتجاه القادم من باب الشعرية إلى باب الخلق، لمدة 3 أيام، وذلك اعتبارًا من الساعة 12:05 صباح يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025، ضمن أعمال استكمال تغيير الأرضية الإيبوكسية للكوبرى القادم من شارع الأزهر.

غلق كوبرى الأزهر السفلى

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لمواجهة أى كثافات متوقعة وتيسير حركة السيارات، مع التنسيق الكامل مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية والعلامات التحذيرية والإرشادية، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

الجريدة الرسمية