الأربعاء 22 أكتوبر 2025
حوادث

القبض على سائق لاتهامه بالتحرش بطالبة في المعادي

ضبط المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق خاص بأحد المدارس الخاصة بمنطقة المعادى لاتهامه بالتحرش بطالبة في الصف الثاني الإعدادي خلال نزولها من السيارة.

 

سائق يتحرش بطالبة بالمعادي

تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بلاغا من والد طالبة في الصف الثاني الإعدادي، يتهم سائق مدرسة خاصة بدائرة القسم بالتحرش بابنته أثناء نزولها من السيارة أثناء عودتها من المدرسة، وتم تشكيل فريق بحث وتحري لكشف ملابيات الواقعة.

وتبين أن السائق الخاص بأحد المدارس الخاصة التي تدرس فيها الطالبة يبلغ من العمر 60 سنة.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته باتهامات والد الطالبة، أنكر جميع الاتهامات، زاعما أنه كان يحضنها بشكل طبيعي لمساعدتها في النزول من الحافلة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

