ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات "رقص خليع"

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات خادشة للحياء.

نشر فيديوهات خادشة للحياء  

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى "لها معلومات جنائية" بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خليعة، خادشة للحياء العام.

ضبط شخصين بالمنيا نصبا على المواطنين وسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

ضبط مالك مصنع مستحضرات طبية بدون ترخيص ومجهولة المصدر بالمنوفية

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة بدائرة قسم ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها 4 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطها الإجرامى.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

