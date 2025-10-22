ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات "رقص خليع"

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات خادشة للحياء.

نشر فيديوهات خادشة للحياء

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى "لها معلومات جنائية" بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خليعة، خادشة للحياء العام.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة بدائرة قسم ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها 4 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطها الإجرامى.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.