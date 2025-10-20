إصابة 22 شخصا في 3 حوادث بالفيوم

أصيب 22 شخصا من الفيوم، في ثلاث حوادث متفرقة، على الطرق العامة في نطاق المحافظة، وتم نقل المصابين في كل حادث إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحوادث الثلاثة، وانتظمت حركة المرور.

انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الغربي

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة سوزوكي، علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة تسببت في انقلاب السيارة، في نهر الطريق، وإصابة 7 من ركابها، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

سيارة ملاكي تصدم توك توك علي طريق الفيوم ـ القاهرة

كما تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث تصادم، علي طريق الفيوم – القاهرة، ووجود عدد من المصابين، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين ان سيارة ملاكي صدمت توك توك، بسبب السرعة الزائدة التي أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يدي قائد كل مركبة، وفقد كل منهما السيطرة علي مركبته فتصادما، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، لتلقي العلاج.

تصادم سيارتين على طريق الفيوم ـ القاهرة

وتلقي مدير أمن الفيوم، إخطارا ثالث من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وملاكي، على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، ووجود عدد من المصابين، وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ، وتبينّ أن الحادث تسبب في إصابة 10 أشخاص بإصابات تراوحت بين متوسطة وشديدة، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم.

وتحررت المحاضر اللازمة، وتم العرض علي النيابات المختصة، وأمر كلاء النيابة بانتداب مهندسين فنيين لمعرفة أسباب كل حادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة التي تواجدت بها، وتولوا التحقيقات، وأزالة إدارة مرور الفيوم اثار الحوادث الثلاثة وانتظمت حركة المرور علي جانبي كل طريق.

