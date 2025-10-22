الأربعاء 22 أكتوبر 2025
ضبط سائق أجبر الركاب على النزول بسبب زيادة الأجرة في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق ميكروباص أجبر الركاب على النزول بعد رفضهم دفع أجرة أعلى من المقررة بدائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

تفاصيل الواقعة

جاء ذلك عقب تداول منشور على موقع "فيسبوك" مدعوم بصور، يتضمن تضرر عدد من المواطنين من قيام سائق ميكروباص بالمطالبة بأجرة مخالفة للتعريفة المحددة، وحينما رفض الركاب الدفع، طلب منهم النزول من السيارة.

تحرك أمنى سريع وضبط المتهم

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن التحريات تمكنت من تحديد السيارة وقائدها، وتبين أنها سارية التراخيص، وأن السائق (عامل – لا يحمل رخصة قيادة – مقيم بدائرة مركز دمنهور بالبحيرة).

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة كما وردت بمواقع التواصل بقصد زيادة الأجرة.


تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

