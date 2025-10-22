القبض على عاطل يمارس البلطجة مستعينا بـ كلب في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل لممارسته أعمال البلطجة باستخدام سلاح أبيض وكلب في الجيزة

فيديو ممارسة أعمال البلطجة باستخدام كلب في الجيزة

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن أحد الأشخاص يحمل سلاحا أبيض مستعينا بـ "كلب" في ممارسة أعمال البلطجة بالجيزة.



بالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ( عاطل – مقيم بالجيزة ) والسلاح الأبيض والكلب الظاهرين بمقطع الفيديو وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.. وتسليم الكلب للجهات المختصة.



