القبض على 3 تيك توكر لنشرهم فيديوهات خادشة للحياء بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 من صُنّاع المحتوى لقيامهم بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (3 صُنّاع محتوى) بإنشاء وإدارة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في بث فيديوهات تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء ومخالفة لقيم وعادات المجتمع.

ضبط المتهمين والأدلة التقنية

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف وضبط المتهمين، وتبيّن أن أحدهم له معلومات جنائية، كما تم ضبط شخص آخر يتولى إدارة الصفحة الخاصة بأحدهم.

وضُبط بحوزتهم (5 هواتف محمولة) وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.

اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية

بمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم ببث تلك المقاطع بغرض زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية عبر المنصات الإلكترونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق.

