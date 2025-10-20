الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

مستشفي اطسا المركزي،
مستشفي اطسا المركزي، فيتو

أصيب 4 أشخاص من الفيوم، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم سيارة ربع نقل ودراجة بخارية، على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، بسبب السرعة الزائدة لسائق الدراجة البخارية الذي قطع الطريق فجأة أمام سائق السيارة.

تصادم علي الطريق الغربي

و تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارًا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية" موتوسيكل"  على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، أمام مدخل قرية قصر الباسل بدائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف الي موقع البلاغ.

 وتبين أن  الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص، هم عبدالرحمن محمد 15 سنة، ومحمد لمعي 25 سنة، وكلاهما من محافظة المنيا وكانا يستقلان السيارة الربع نقل، وأحمد عادل 17 سنة، وسيد عيد 13 سنة، وكلاهما مقيم بقرية قصر الباسل مركز إطسا بالفيوم، وكانا يستقلان الدراجة البخارية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي لتلقي العلاج، كما تمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور على جانبي الطريق.

استقرار حالة 10 أشخاص عقرهم كلب ضال في الفيوم

إصابة 22 شخصا في 3 حوادث بالفيوم

وتحرر المحضر اللازم، بالمركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة  المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إدارة تأمين الطرق والمنافذ الاجهزة الامنية بمحافظة الفيوم تصادم سيارة تسيير حركة المرور قرية قصر الباسل محافظة الفيوم مستشفي اطسا المركزي مركز شرطة اطسا

مواد متعلقة

إصابة شابين في تصادم على الطريق الدائري بالفيوم

استقرار حالة 7 مصابين في حادث طريق الفيوم ـ القاهرة

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة

كيف تم التعرف على جوتا وشقيقه بعد مصرعهما حرقا؟

إصابة شابين إثر انقلاب موتوسيكل في الفيوم

مصرع عامل فراشة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالفيوم

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالفيوم

الأكثر قراءة

حقيقة اندلاع حريق بمحيط سنترال رمسيس

نفق من مسجد، تفاصيل محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية وصفارات الإنذار تنقذ الموقف

رويترز: انفجار يؤدي إلى جنوح ناقلة غاز في خليج عدن ومحاولات إنقاذ جارية

أول رد من بيراميدز بعد إلغاء مباراة فريق 2007 أمام الأهلي (فيديو وصور)

يسرا وليلى علوي وأمينة خليل يتألقن على ريد كاربت "ولنا في الخيال حب" بالجونة السينمائي (فيديو وصور)

الشباب والرياضة تكشف كواليس حل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته للنيابة

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها

هل يجوز الاحتفال بموالد أولياء الله الصالحين؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية