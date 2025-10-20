إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 4 أشخاص من الفيوم، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم سيارة ربع نقل ودراجة بخارية، على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، بسبب السرعة الزائدة لسائق الدراجة البخارية الذي قطع الطريق فجأة أمام سائق السيارة.

تصادم علي الطريق الغربي

و تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارًا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية" موتوسيكل" على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، أمام مدخل قرية قصر الباسل بدائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف الي موقع البلاغ.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص، هم عبدالرحمن محمد 15 سنة، ومحمد لمعي 25 سنة، وكلاهما من محافظة المنيا وكانا يستقلان السيارة الربع نقل، وأحمد عادل 17 سنة، وسيد عيد 13 سنة، وكلاهما مقيم بقرية قصر الباسل مركز إطسا بالفيوم، وكانا يستقلان الدراجة البخارية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي لتلقي العلاج، كما تمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور على جانبي الطريق.

وتحرر المحضر اللازم، بالمركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

