شيرين عبد الوهاب تسافر إلى إسبانيا لقضاء إجازة طويلة

سافرت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى إسبانيا لقضاء إجازة طويلة هناك، حيث سوف تقضي عدة أسابيع بعيدًا عن الأزمات والارتباطات الفنية، لتعود بعدها لمواصلة نشاطها الفني، وتسجيل عدد من الأغنيات الجديدة التي اتفقت عليها مؤخرًا

من جانب آخر كان قد أكد المطربة حسام حبيب في تصريحات تليفزيونية أن العلاقة بينه وبين شيرين يسودها الود والاحترام، مشددًا على أن ما يجمعهما في الوقت الحالي هو الصداقة والزمالة الفنية فقط، دون وجود أي ارتباط رسمي.

التصريحات، التي جاءت بعد فترة طويلة من الصمت، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الجمهور بين مؤيد لعودتهما مرة أخرى، وبين من يرى أن الانفصال كان القرار الأنسب لكلا الطرفين.

يذكر أن قصة زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب كانت ولا تزال من أكثر العلاقات الفنية إثارة للجدل في الوسط الفني والإعلامي، لتعود من جديد إلى واجهة المشهد بعد حديث حبيب الأخير.

