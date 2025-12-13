السبت 13 ديسمبر 2025
رياضة

موعد مباراة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب

منتخب السعودية
منتخب السعودية
كأس العرب، يستعد منتخب السعودية لمواجهة الأردن في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر.

موعد مباراة السعودية ضد الأردن في نصف نهائي كأس العرب

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة السعودية أمام الأردن على أرضية ستاد البيت يوم الإثنين المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لنصف نهائي كأس العرب 2025

وتنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD وbeIN Xtra 1. 

كما تذاع أيضًا مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر قنوات الكأس القطرية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية، والكويت الرياضية.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة السعودية والأردن مع الفائز من مباراة مباراة المغرب ضد الإمارات في نهائي كأس العرب 2025.

وأسدل الستار على مباريات ربع نهائي بطولة كأس العرب وتحددت المنتخبات الأربعة المتأهلة إلي نصف نهائي البطولة التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ويعد منتخب المغرب أول المنتخبات المتأهلة بعد فوزه أمام سوريا 1-0 في افتتاح مباريات ربع نهائي كأس العرب.

كما تأهل منتخب السعودية بعد الفوز على فلسطين وحقق الأخضر السعودي الفوز على الفدائي الفلسطيني بثنائية مقابل هدف بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وصعد منتخب الأردن بعد الفوز على العراق بهدف نظيف ليصبح ثالث المنتخبات التي وصلت إلى نصف النهائي.  

وتمكن منتخب الإمارات من الفوز على نظيره منتخب الجزائر بركلات الترجيح بنتيجة 7/6 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ختام دور ربع نهائي كأس العرب. 

المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العرب 2025

1- المغرب

2- السعودية.

3- الأردن.

4- الإمارات

