مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر انهيار عقار بالمنيا

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 5 آخرون من أسرة واحدة، نتيجة انهيار عقار مكون من طابقين، في إحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وفاة وإصابة 6 أشخاص إثر انهيار عقار بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انهيار عقار مكون من طابقين بقرية الأشمونين التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

انهيار عقار بالمنيا

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة، أسماء أشرف عبدالله جمعة، عامين، وإصابة أشقائها علي، 5 أعوام، كريم، 8 أعوام، يوسف 6 أعوام، ووالدهم اشرف، 46 عاما، نورا رجب عرفان، 35 سنة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

