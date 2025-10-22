الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر انهيار عقار بالمنيا

ملوي التخصصي، فيتو
ملوي التخصصي، فيتو

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 5 آخرون من أسرة واحدة، نتيجة انهيار عقار مكون من طابقين، في إحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وفاة وإصابة 6 أشخاص إثر انهيار عقار بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انهيار عقار مكون من طابقين بقرية الأشمونين التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

انهيار عقار بالمنيا

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة، أسماء أشرف عبدالله جمعة، عامين، وإصابة أشقائها علي، 5 أعوام، كريم، 8 أعوام، يوسف 6 أعوام، ووالدهم اشرف، 46 عاما، نورا رجب عرفان، 35 سنة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انهيار انهيار عقار بالمنيا المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم

مواد متعلقة

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

حريق داخل مستشفى خاص في المنيا (صور)

مراقب برج بالسكك الحديدية ينقذ سيدة من الموت تحت عجلات القطار بالمنيا

إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم إثر تناول وجبة خضار بقرية دلجا بالمنيا

جميعهم من أسيوط، إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي المنيا"

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي المنيا الشرقي

متابعات ميدانية بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس بالمنيا (صور)

مصرع سيدة وإصابة طفلتها واثنين آخرين صدمهم ميكروباص في المنيا

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

الأهلي يتصدر جدول الدوري بفوز صعب أمام الاتحاد السكندري 1/2

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر انهيار عقار بالمنيا

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

الطاقة والنقل أبرزها، السيسي يستعرض فرص التعاون الاستثمارى مع الاتحاد الأوروبي

بعد مساهمته في هدفين أمام الاتحاد، أرقام زيزو مع الأهلي بالدوري هذا الموسم

خدمات

المزيد

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

سعر الجنيه الذهب يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

“صحح مفاهيمك”: العنف ضد المرأة كسرٌ للروح، والرجولة في حسن العشرة

هل يجوز احتساب جزء من الإيجار زكاة مال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى يوضح حكم زيارة المرأة للقبور (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية