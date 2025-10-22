"ابن البواب السبب"، القبض على المتهم بمحاولة اقتحام مدرسة في إمبابة

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على شخص حاول اقتحام مدرسة بمنطقة إمبابة، بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحمل سلاحًا أبيض ويتعدى بالسب على حارس المدرسة مهددًا بإلحاق الأذى به.

تفاصيل الواقعة

بفحص الفيديو، تبين أنه لم ترد أي بلاغات رسمية حول الواقعة، إلا أن تحريات الأجهزة الأمنية أسفرت عن تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه جامع قمامة يقيم في محافظة الجيزة، وهو ذات الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو.

وبمواجهته أقر بأنه توجه إلى المدرسة بعد خلاف نشب بينه وبين نجل حارس المدرسة، إثر قيام الأخير بالاستيلاء على كمية من الخردة كان قد جمعها من القمامة، مما أثار غضبه فتوجه لمحل عمل والد الطفل واعتدى عليه بالسب كما ظهر في المقطع.

كما تم ضبط ابن حارس المدرسة، وبمواجهته أيد ما جاء في أقوال المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



