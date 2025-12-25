أخبار الحوادث اليوم: تأييد حبس عبد الخالق فاروق 5 سنوات.. قرار قضائي جديد ضد شاكر محظور.. القبض على 3 متهمين بقتل شاب بالبدرشين.. حقيقة فيديو اختطاف طفلة بالبحيرة

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

قررت المحكمة المختصة تأييد الحكم الصادر بحبس الدكتور عبد الخالق فاروق، الباحث والخبير الاقتصادي، لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالسلم العام.

لقيت "فاطمة الزهراء عبد العال"، حارسة أمن إداري بـ مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، مصرعها أثناء تأدية عملها نتيجة اصطدام سيارة بها وبوابة المستشفى.

قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، بتخفيف الحكم على عامل من السجن المؤبد إلى السجن 10 سنوات، بتهمة قتل شقيقه وسحل جثمان الضحية في الطريق العام بقرية نكلا في منشأة القناطر بالجيزة.

حددت محكمة النقض جلسة 20 أبريل المقبل لنظر الطعن المقدم من الفنان عمرو دياب على الحكم الصادر بتغريمه 200 جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة «صفع شاب» خلال إحدى حفلاته.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخصين وفتاة بتهمة قتل شاب بطلق ناري فى أحد الشوارع في منطقة البدرشين.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخصين لقيامهما بالتعدي على آخر بالسب لقيامه بإطعام الكلاب أمام مدخل عقار في الإسكندرية.

قال علاء نصار المستشار القانوني بكفر الدوار وأبو المطامير، محامي المرشحين، إن الطعون الانتخابية المحالة من المحكمة الإدارية العليا إلى محكمة النقض، وأيضًا الطعون الخمسة المستقلة المقامة أمام محكمة النقض والمرقمة من 1،2،3،4،5 والتي انضمت إلى الطعون المحالة والخاصة بالدائرة الثانية والدائرة السابعة كفر الدوار وأبو المطامير بحيرة سوف يتم نظرهم أمام محكمة النقض بجلسة الأربعاء الموافق 14/1/2026.

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، منذ قليل، في انتشال آخر جثة لسيدة من أسفل أنقاض العقار المنهار بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، والذي يتكون من 5 طوابق وانهار يوم الثلاثاء الماضي.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال سيره بأحد الشوارع مصطحبًا طفلتين والزعم باختطافهما بـالبحيرة.



إنقاذ طفل من الموت، بثت هيئة الإسعاف المصرية مقطع فيديو، رصدته كاميرات المراقبة، التي سجلت لحظات فارقة في حياة طفل صغير، حيث ابتلع الطفل الذي يبلغ من العمر 3 أعوام، جسما صلبا كاد أن يودي بحياته، وتسببت في انسداد ممر الهواء لديه.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني.

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط بؤر إجرامية تعمل في تجارة المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة في عدة محافظات، والتى أسفرت المداهمة الأمنية عن مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة بمحافظة الإسكندرية خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة.

قررت محكمة جنح مدينة نصر، تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، لتسببهم بخطأ في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر لجلسة 8 يناير المقبل للاطلاع.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها فى الجيزة.

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل على الطريق الصحراوي في جنوب الجيزة، وفقًا لما أفادته التحريات الأولية.

عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اللاعب السابق علي غزال بتهمة النصب على رجل أعمال وإصدار شيكات بدون رصيد، بالحبس 3 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع، حبس البلوجر شاكر محظور 45 يوما بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تيك توك وفيس بوك وإنستجرام.

