حوادث

مصرع 3 عناصر جنائية وضبط مخدرات وأسلحة بـ 55 مليون جنيه بالإسكندرية

وضبط بؤر إجرامية
وضبط بؤر إجرامية في المحافظات
تمكنت وزارة الداخلية من ضبط بؤر إجرامية تعمل في تجارة المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة في عدة محافظات، والتى أسفرت المداهمة الأمنية عن مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة بمحافظة الإسكندرية خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة.

 مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة تمهيدًا لترويجها في الأسواق.

ضبط بؤر إجرامية في المحافظات

وأسفرت الجهود عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم في جنايات "اتجار مخدرات – سرقة بالإكراه – سلاح ناري" بمحافظة الإسكندرية.

وضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية، وبحوزتهم أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – هيروين – أفيون – هيدرو) و5000 قرص مخدر، 13 قطعة سلاح ناري (5 بنادق آلية – 8 بنادق خرطوش).

وتقدر القيمة المالية للمواد المضبوطة بأكثر من 55 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقبوض عليهم والمضبوطات، مع استمرار الوزارة في تكثيف الحملات الأمنية للقضاء على البؤر الإجرامية وحماية المجتمع.

وزارة الداخلية بؤر اجرامية المخدرات الأسلحة النارية مصرع عناصر خطيرة الاسكندرية ضبط المخدرات مكافحة الجريمة الأمن المركزى نصف طن مخدرات

