الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط قائدي دراجتين ناريتين بتهمة أداء حركات استعراضية بحلوان

ضبط قائدي دراجات
ضبط قائدي دراجات نارية لأداء حركات استعراضية بحلوان
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائدي دراجتين ناريتين لقيامهما بأداء حركات استعراضية حال سيرهما بـ مدينة حلوان معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

ضبط قائدي دراجات نارية لأداء حركات استعراضية بحلوان

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائدي دراجات نارية بأداء حركات استعراضية حال سيرهما بالقاهرة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.


وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات، وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الدراجتين الظاهرتين بمقطع الفيديو وقائديهما (مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان "لا يحملان تراخيص قيادة").

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه فى إطار الاستعراض.

تم التحفظ على الدراجتين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.

قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية بالبحيرة

وفى سياق آخر، كشفت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية أثناء سيرهما بأحد الطرق في محافظة البحيرة، ما عرض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص والتحريات، تمكنت  الأجهزة الأمنية من تحديد السيارتين الظاهرتين في الفيديو وضبط قائديهما، وهما مقيمان بدائرة  مركز شرطة أبوحمص

وبمواجهتهما، اعترف الطرفان بارتكاب الواقعة أثناء مشاركتهما في زفاف أحد أقاربهما، ما أسفر عن الترويع وتعريض السلامة العامة للخطر.

تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما، لارتكابهما أعمال استعراض غير آمنة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سلامة مستخدمي الطريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدينة حلوان مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة قسم شرطة حلوان

مواد متعلقة

المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار بحلوان

إلقاء القبض على المتهمين بقتل سائق وإصابة شقيقته في مشاجرة بحلوان

العثور على جثة شخص داخل شقة بحلوان

النيابة تكشف تفاصيل جديدة في مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان على يد مسجل خطر

الأكثر قراءة

بعد زواج استمر 25 عامًا، كيف انتهت قصة حب عمرو أديب ولميس الحديدي؟

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان مركز الإسماعيلية التجاري (صور)

من مسجد الحاكم إلى تلال الفسطاط، الحكومة تسرّع وتيرة التنمية الحضرية بالقاهرة

البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة 1% في آخر اجتماعات 2025

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

كأس عاصمة مصر، المصري وحرس الحدود يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

الذهب يحافظ على استقراره بعد قرار البنك المركزي اليوم

سر توقف مباريات كأس أمم أفريقيا لمدة 24 ساعة

خدمات

المزيد

شهادات ادخار تحصد المراكز الثلاثة الأولى في البنوك

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر بتعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري عن قول "دي سنة سوداء": اعتداء على مقام الألوهية

موعد طلعة رجب، وهل هي من السنة النبوية؟

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads