حوادث

إصابة شاب بطلق ناري بالهرم، ومصرع حارس في حادث مأساوي بالصف

شهدت محافظة الجيزة، عدة حوادث متفرقة أسفرت عن إصابة ومصرع ثلاثة أشخاص، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتورطين وتولت النيابة التحقيق في كل واقعة.

الداخلية تنظم قوافل متنقلة لتوفير السلع بتخفيضات 40% على مستوى الجمهورية

حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة، تباطؤ حركة السيارات بسبب الشبورة المائية

مشاجرة بالهرم وإصابة شاب بطلق ناري

تلقت إدارة شرطة الهرم بلاغًا بنشوب مشاجرة بين 4 أشخاص بسبب معاكسة فتاة. 

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الواقعة، وبالفحص تبين أن شابًا تعرض لاعتداء وطعن بالأسلحة النارية على يد ثلاثة آخرين بعد معاتبته لهم على معاكستهم ابنة شقيقته. 

تم القبض على المتهمين، ونقل المصاب إلى المستشفى، فيما باشرت النيابة التحقيق.

مصرع حارس أمن في الصف إثر سقوط باب حديدي

وفي حادث منفصل بمركز ومدينة الصف، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن سقوط شخص داخل شركة، وتبين أنه حارس أمن تعرض لإصابة قاتلة بعد سقوط باب حديدي عليه، ما أدى إلى وفاته في الحال. 

واستمع رجال المباحث لشهود العيان، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفاة سيدة بحريق شقة في الهرم

كما شهد حي الهرم حادثًا مأساويًا آخر، حيث اندلع حريق في شقة سكنية، ما أسفر عن وفاة مالكة الشقة. 

وكشفت التحريات أن الحريق اندلع في المطبخ أثناء طهي السيدة للطعام، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

