النقض تحدد أولى جلسات طعن عمرو دياب في واقعة صفع شاب في إحدى حفلاته

حددت محكمة النقض جلسة 20 أبريل المقبل لنظر الطعن المقدم من الفنان عمرو دياب على الحكم الصادر بتغريمه 200 جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة «صفع شاب» خلال إحدى حفلاته.

وكان دفاع الفنان قد تقدم بالطعن على الحكم، مؤكدًا توافر الشروط القانونية لقبوله، وفي مقدمتها وضوح وتحديد أوجه الطعن، وفق ما قررته محكمة النقض.

وفي تطور جديد، تقدم الدكتور حسين عبد الله المطعني، المحامي بالنقض، ببلاغ عاجل إلى النائب العام، متضامنًا معه 53 محاميًا من أبناء محافظة الأقصر، يتقدمهم الدوشي شكر نقيب محامي الأقصر. وحمل البلاغ رقم 807350 ضد عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب، على خلفية واقعة التعدي التي أثارت جدلًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الفنان وهو يصفع شابًا خلال حفل زفاف بأحد فنادق القاهرة.

من جانبه، أكد والد الشاب سعد أسامة، الذي تعرض للاعتداء، تمسكه باللجوء إلى القضاء للحصول على حق نجله، مشيرًا إلى أن الواقعة تسببت في أزمة نفسية حادة لابنه، مؤكدًا أن ما حدث يُعد إهانة بالغة تمس كرامة الأسرة، خاصة في مجتمع الصعيد.

وأوضح والد الشاب أن نجله يعمل في مجال تنظيم الحفلات منذ فترة قصيرة عقب تخرجه من الجامعة، وأن تواجده في الحفل كان بحكم عمله وليس بدافع التطفل أو مضايقة الفنان.

بدوره، أكد دفاع الشاب أن ما صدر من عمرو دياب يمثل اعتداءً صريحًا على كرامة موكله، ولا يندرج تحت أي مبرر قانوني، مشددًا على أن الفنان كان بإمكانه التعامل مع الموقف بشكل أكثر هدوءًا، عبر الاستعانة بالأمن بدلًا من اللجوء إلى العنف.

كما نفى محامي الشاب ما تردد بشأن تقديم الفنان اعتذارًا بعد الواقعة، مؤكدًا عدم وجود أي محاولة للتواصل أو الاعتذار حتى الآن.

