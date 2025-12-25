الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النقض تحدد أولى جلسات طعن عمرو دياب في واقعة صفع شاب في إحدى حفلاته

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو
18 حجم الخط

حددت محكمة النقض جلسة 20 أبريل المقبل لنظر الطعن المقدم من الفنان عمرو دياب على الحكم الصادر بتغريمه 200 جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة «صفع شاب» خلال إحدى حفلاته.

وكان دفاع الفنان قد تقدم بالطعن على الحكم، مؤكدًا توافر الشروط القانونية لقبوله، وفي مقدمتها وضوح وتحديد أوجه الطعن، وفق ما قررته محكمة النقض.

وفي تطور جديد، تقدم الدكتور حسين عبد الله المطعني، المحامي بالنقض، ببلاغ عاجل إلى النائب العام، متضامنًا معه 53 محاميًا من أبناء محافظة الأقصر، يتقدمهم الدوشي شكر نقيب محامي الأقصر. وحمل البلاغ رقم 807350 ضد عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب، على خلفية واقعة التعدي التي أثارت جدلًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الفنان وهو يصفع شابًا خلال حفل زفاف بأحد فنادق القاهرة.

من جانبه، أكد والد الشاب سعد أسامة، الذي تعرض للاعتداء، تمسكه باللجوء إلى القضاء للحصول على حق نجله، مشيرًا إلى أن الواقعة تسببت في أزمة نفسية حادة لابنه، مؤكدًا أن ما حدث يُعد إهانة بالغة تمس كرامة الأسرة، خاصة في مجتمع الصعيد.

وأوضح والد الشاب أن نجله يعمل في مجال تنظيم الحفلات منذ فترة قصيرة عقب تخرجه من الجامعة، وأن تواجده في الحفل كان بحكم عمله وليس بدافع التطفل أو مضايقة الفنان.

بدوره، أكد دفاع الشاب أن ما صدر من عمرو دياب يمثل اعتداءً صريحًا على كرامة موكله، ولا يندرج تحت أي مبرر قانوني، مشددًا على أن الفنان كان بإمكانه التعامل مع الموقف بشكل أكثر هدوءًا، عبر الاستعانة بالأمن بدلًا من اللجوء إلى العنف.

كما نفى محامي الشاب ما تردد بشأن تقديم الفنان اعتذارًا بعد الواقعة، مؤكدًا عدم وجود أي محاولة للتواصل أو الاعتذار حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد أسامة الفنان عمرو دياب محافظة الأقصر محكمة النقض عمرو دياب

مواد متعلقة

بعد قليل، محاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة

النقض تشارك في ورشة عمل حول ضوابط تقدير العقوبة بالتعاون مع كلية القانون بالجامعة البريطانية

تأجيل طعن مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها في الرحاب

حيثيات حكم النقض: أعمال غادة والي في مترو كلية البنات تقليد وليست اقتباسًا

بعد قليل، نظر جلسة محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

تأجيل محاكمة عصام صاصا وآخرين بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي بالمعادي

رفع جلسة محاكمة عصام و15 آخرين بتهمة التشاجر أمام ملهى ليلي بالمعادي

بدء محاكمة عصام صاصا و15 آخرين في مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي

الأكثر قراءة

بعد زواج استمر 25 عامًا، كيف انتهت قصة حب عمرو أديب ولميس الحديدي؟

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان مركز الإسماعيلية التجاري (صور)

من مسجد الحاكم إلى تلال الفسطاط، الحكومة تسرّع وتيرة التنمية الحضرية بالقاهرة

البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة 1% في آخر اجتماعات 2025

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

كأس عاصمة مصر، المصري وحرس الحدود يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

الذهب يحافظ على استقراره بعد قرار البنك المركزي اليوم

سر توقف مباريات كأس أمم أفريقيا لمدة 24 ساعة

خدمات

المزيد

شهادات ادخار تحصد المراكز الثلاثة الأولى في البنوك

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر بتعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري عن قول "دي سنة سوداء": اعتداء على مقام الألوهية

موعد طلعة رجب، وهل هي من السنة النبوية؟

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads