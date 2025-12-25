الخميس 25 ديسمبر 2025
حوادث

القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل نصف مليار جنيه من تجارة المخدرات

غسل نصف مليار جنيه
غسل نصف مليار جنيه من تجارة المخدرات
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها فى الجيزة.

غسل نصف مليار جنيه من تجارة المخدرات

وأوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يسعون لإضفاء صبغة شرعية على الأموال المتحصلة من النشاط غير المشروع، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، لإخفاء مصادرها الحقيقية وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة مشروعة. وتقدر قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 500 مليون جنيه، في واحدة من أكبر عمليات غسل الأموال المكتشفة في الفترة الأخيرة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو إطلاق أعيرة نارية داخل إحدى قرى سوهاج

ضبط 10 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالقاهرة

وأضافت التحريات أن المتهمين قاموا بتنفيذ هذا النشاط بطريقة منظمة، وبتخطيط دقيق لتجنب أي متابعة قانونية، إلا أن يقظة أجهزة الوزارة والتحريات المكثفة مكنت من كشف المخطط وضبطهم جميعًا.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 

جاء ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية. 

