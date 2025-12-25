القبض على شخصين بتهمة الاعتداء على آخر بالسب لقيامه بإطعام الكلاب بالإسكندرية

الخميس 25 ديسمبر 2025
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخصين لقيامهما بالتعدي على آخر بالسب لقيامه بإطعام الكلاب أمام مدخل عقار في الإسكندرية.

شخصان يتعديان على آخر بالسب لقيامه بإطعام الكلاب في الإسكندرية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" بالتعدي على آخر لقيامه بإطعام الكلاب الضالة بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 ديسمبر الجارى تلقي قسم شرطة ثان المنتزه بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم ) بتضرره من (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول - جيرانه") لقيامهما بالتعدى عليه بالسب لقيامه بإطعام الكلاب الضالة أمام مدخل العقار محل سكنهم.

 

وتمكن رجال الأمن من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لخشيتهما من استمرار تواجد الكلاب بالمنطقة وتعرض أسرتيهما للعقر، واتهما الشاكى بالتعدى عليهما بالسب.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ضبط عامل بكفر الشيخ بعد تعديه بالسب على آخر أمام محل سكنه

وفي سياق، آخر كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالسب على آخر أمام محل سكنه بمحافظة كفر الشيخ.

وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكن رجال الشرطة من تحديد الشاكي وهو مالك محل أعلاف مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم.

 وبسؤاله، قرر بتضرره من عامل مقيم بذات الدائرة، لقيامه بتاريخ 17 ديسمبر الجاري بالتعدي على والده، بسبب خلافات مالية نشبت بينهما خلال فترة عمل المشكو في حقه بالمحل المملوك لوالده.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال الشاكي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

