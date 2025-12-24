الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ارتفاع عدد ضحايا عقار إمبابة المنهار إلى 3 حالات وفاة و17 مصابا

ارتفع عدد المصابين بحادث انهيار عقار إمبابة لـ 17 شخصا، فيما تم انتشال 3 جثامين، ولا يزال رجال الحماية المدنية يواصلون البحث سائر الضحايا أسفل الأنقاض.

وكشف أحد شهود العيان أن سكان العقار كانوا يشكون من تصدعات واضحة في الجدران والأسقف، وتقدموا بشكاوى سابقة للحي بشأن حالة العقار، لكن الإجراءات لم تستكمل.

 

قرار بإخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة

وأصدرت الجهات المختصة، قرارا بإخلاء المنازل المجاورة للعقار المنهار في منطقة إمبابة بالجيزة، حرصا على سلامة السكان، ومنع أي حوادث إضافية نتيجة الانهيار، كما تم فصل المرافق الحيوية من غاز وكهرباء المنطقة المحيطة بالعقار. 

وأمرت نيابة الجيزة بتشكيل لجنة هندسية لكشف ملابسات وأسباب انهيار جزئي في العقار المكون من 5 طوابق في إمبابة، لفحصه والوقوف على مسببات الانهيار، وفحص العقارات المجاورة لبيان مدى تضررها من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع انهيار عقار إمبابة للوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، وحصر التلفيات. 

رفع ركام عقار مكون من 5 طوابق بإمبابة

ويواصل فريق من الدفاع المدني بإدارة الحماية المدنية في الجيزة، رفع ركام العقار الذي انهار بدائرة قسم شرطة إمبابة، بحثا عن وجود ضحايا من عدمه.

وفور وقوع الحادث، انتقلت فرق الحماية المدنية إلى الموقع لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين المكان، حيث قامت قوات البحث الجنائي بفرض كردون أمني بمحيط الحادث؛ لتأمين المواطنين.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ للتعامل مع الواقعة، فيما يجري حاليًا الوقوف على أسباب الانهيار والتأكد من وجود أي إصابات أو خسائر بشرية محتملة.

وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

