ابتلع جسما صلبا واختنق، لحظة إنقاذ طفل من الموت المحقق (فيديو)

إنقاذ طفل من الموت، بثت هيئة الإسعاف المصرية مقطع فيديو، رصدته كاميرات المراقبة، التي سجلت لحظات فارقة في حياة طفل صغير، حيث ابتلع الطفل الذي يبلغ من العمر 3 أعوام، جسما صلبا كاد أن يودي بحياته، وتسببت في انسداد ممر الهواء لديه. 

مُسعف ينقذ طفلا من الموت المحقق

وأظهر مقطع الفيديو أسرة الطفل، التي توجهت على الفور إلى أقرب نقطة إسعاف، في قرية الحمّام التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف، حيث أسرع المسعف أحمد شعبان محمد، إلى إجراء عملية إنقاذ للطفل الصغير، من خلال تطبيق مناورة هيمليك (Heimlich) المعروفة لإسعاف الطفل، ولاستخراج الجسم الصلب من ممر الهواء لديه.

 


وذكرت هيئة الإسعاف المصرية أن المُسعف، وبحركات سريعة، قام المسعف بعمل دفعات صدرية للطفل، أعقبها لطمات متتالية على ظهره، حيث تمكن من إنقاذ الطفل وأخرج قطعة الحلوى من مجرى التنفس، فاستعاد الطفل قدرته على التنفس بشكل طبيعي مرة أخرى.


وحكى شهود العيان عن إنقاذ المسعف للطفل الصغير، الذي كان أن يموت، إذا لم يتم إنقاذه خلال دقائق، حيث قالوا أن "المسعف أحمد شعبان محمد وزميله فني القيادة سيد مصطفى محمد قاموا باصطحاب الطفل إلى سيارة الإسعاف، قام المسعف بمتابعة علامات الطفل الحيوية عبر جهاز "المونيتور Monitor"، الذي أظهر سلامة وانتظام جميع المؤشرات الحيوية بصورة طبيعية، وذلك بعد خروج الجسم الصلب من مجرى الهواء لديه".

اختناق طفل ابتلع جسمًا غريبًا


وأكد بعض شهود العيان أن "مُسعف قرية الحمام ببني سويف أنقذ الطفل من الموت المحقق في اللحظة الأخيرة، حيث تعرض الطفل للاختناق نتيجة ابتلاعه جسمًا غريبًا "حلوى"، أدّى إلى انسداد مجرى الهواء، وتحول جسده إلى اللون الأزرق، وعلى الفور، قام المسعف باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتمكن من استخراج الجسم الغريب من البلعوم".

أثار إنقاذ المُسعف للطفل من الموت ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا المسعف بأنه "جسّد معاني الرحمة، وكان لتدخله السريع وحُسن تصرفه، دورًا كبيرًا في إنقاذ الطفل من الموت المؤكد"، ووصف آخرون رجال الإسعاف بأنهم "خط الدفاع الأول، الذين يحمون الأرواح في اللحظات الحرجة".

وطالب عدد من النشطاء من هيئة الإسعاف بـ "تنظيم دورات إسعاف أولية للأهالي والمصريين بشكل عام، حتي يتمكنوا من إنقاذ الأرواح في الوقت المناسب"

وعبر آخرون عن رغبتهم في "زيادة وعي الناس، من خلال دورات تدريبية في مجالات الإسعاف الأولية والإطفاء وفى إدارة الأزمات وتحليل المخاطر وإدارة الموارد إصلاح الأسرة والمجتمع"

السكة الحديد تنفي إنقاذ طفل لقطار بالمنوفية وتوضح حقيقة الواقعة

الشيخ زايد التخصصي ينجح في إنقاذ قدم طفل تعرض لحادث سير مروع

