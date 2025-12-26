الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل

وظائف
وظائف
18 حجم الخط

وظائف خالية، أعلنت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية عن توفر عدد من فرص العمل للشباب والفتيات بإحدى الشركات التابعة للوزارة. 

 فرص العمل للشباب والفتيات

وكشفت وزارة النقل في تقرير لها عددا من المميزات للفائزين بهذه الوظائف والتي تشمل توفير اقامه للمغتربين وتأمين صحي شامل وتأمين اجتماعي ورواتب مجزية.

وكانت وزارة النقل أعلنت عن حاجتها لسائقين وسائقات للتعيين بإحدى الشركات التابعة لـ وزارة النقل وحددت العديد من المزايا والشروط لهذه الوظائف. 

الشروط المراد توافرها في المتسابق 

وجاءت أبرز الشروط التي وضعتها وزارة النقل والمراد توافرها في السائق كما يلي:

  • أن يجتاز المتسابق  اختبار القيادة الآمنة 
  • أن يكون لدى المتسابق رخصة قيادة سارية لمدة عام على الأقل 
  • أن تكون رخصة المتسابق مهنية 

وحددت وزارة النقل عددا من المميزات للفائزين بالوظيفة وجاءت أبرز هذه المميزات كما يلي:

  • سكن للمغتربين 
  • تتحمل الشركة الضرائب والتأمينات للسائقين 
  • حصول السائق على رواتب مميزة
  • الحصول على أرباح سنوية
  • توافر زي رسمي للسائق 

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

من ناحية أخرى، تأتي هذه الخطوة من قبل الشركة التابعة لـ وزارة النقل في إطار مساعي الوزارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في خدمات النقل خلال الفترة القادمة وذلك في ظل اقتراب تشغيل عدد من المشروعات القومية الجديدة في قطاعات النقل والتي ستحدث نقلة في قطاعات النقل المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المشروعات القومية الجديدة المشروعات القوميه الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة

مواد متعلقة

تداول 22 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

بسبب الشبورة المائية، تعليمات مشددة لقائدي القطارات بالالتزام بالسرعات المقررة

مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري

وزارة النقل تعلن عن فرص عمل للشباب والفتيات، الشروط وطرق التقديم

السكك الحديدية تُسير القطار 41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية

بحث تسيير خط ملاحي بين ميناءي السخنة وصلالة وإقامة منطقة لوجستية

تعرف على آخر تطورات أعمال إنشاء مترو الخط الرابع (صور)

تداول 14 ألف طن و725 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

تهاوي الصغرى بالمحافظات، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم وانخفاض الليمون لأول مرة منذ شهر

أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة

كأس الأمم 2025، ترتيب المجموعة الثانية قبل مواجهة مصر وجنوب أفريقيا

إعادة فتح الطريق الإقليمي والإسكندرية الصحراوي بعد انحسار الشبورة المائية

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم والقنوات الناقلة

واشنطن تعتزم توجيه ضربات عسكرية جديدة ضد داعش بغرب أفريقيا وسط مخاوف من مسيرات التنظيم

كيف تستخدم النقاط من بطاقات بنك القاهرة؟

خدمات

المزيد

كيف تستخدم النقاط من بطاقات بنك القاهرة؟

هل تتيح بطاقة بلاتينيوم خصم عند التسوق في أماكن خارجية؟

4 جنيهات في البلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025

الريال العماني يسجل 123.81 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم رؤية المجوهرات في المنام وعلاقتها بالحصول على مبلغ مالي كبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads