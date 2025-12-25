الخميس 25 ديسمبر 2025
حوادث

بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج الـ 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب

مجلس الدولة، فيتو
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أحكامها بـ 49 طعنًا على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 ، واختلفت الأحكام ما بين عدم اختصاص وإحالة لمحكمة النقض ورفض الطعون كالآتي:

 

الاسماء والأحكام 

 

المحكمة الإدارية العليا

 

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء،قضت  برفض 36 طعنًا وعدم اختصاصها بنظر 13 طعنًا على نتائج 30 دائرة ق الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وتلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة 49 طعنًا من الطعون المقدمة على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، استقبلت في اليوم الأول من 31 طعنًا على نتائج 30 دائرة انتخابية كانت قد أُلغيت قضائيًا ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية يوم الخميس الماضي 18 ديسمبر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قد أعلنت نتائج انتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية، والمخصصة لها 58 مقعدًا، حيث أسفرت النتائج عن فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، بينما تقرر إجراء جولة الإعادة على 49 مقعدًا بين 98 مرشحًا.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة في الدوائر الثلاثين خارج البلاد يومي 31 ديسمبر الجاري و1 يناير المقبل، فيما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية يوم 10 يناير.

وتواصل المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون الانتخابية لمدة يومين، تنتهي اليوم السبت، على أن تبدأ نظر الطعون والفصل فيها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، وذلك التزامًا بالإطار الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

