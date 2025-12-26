هل تتيح بطاقة بلاتينيوم خصم عند التسوق في أماكن خارجية؟

18 حجم الخط

يتساءل العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن إتاحة بطاقة الخصم بلاتينيوم خصم عند التسوق في أماكن خارجية.

وأوضح مسئولون بالبنك الأهلي المصري أن هناك بالفعل خصومات على التسوق في أماكن دولية متعددة عبر البطاقة.

تقدم البطاقة عدة مميزات للعملاء في البنك الأهلي حيث تشمل القائمة ما يلي:

صلاحية فورية للدخول على حسابات العميل للسحب النقدي والاستعلام عن الرصيد خلال أي ماكينة صراف آلي محليًّا أو دوليًّا.

التسوق بسهولة وحرية عبر كافة ماكينات الـ POS محليًّا أو دوليًّا.

التسوق عبر الإنترنت بأمان تام.

نقاط على مشتريات العملاء لاستبدالها بخيارات عديدة عبر برامج الأهلي بوينتس للولاء.

رسالة نصية تنبيهية فورية توضح للعملاء قيمة استخدام البطاقات أونلاين أو عبر نقاط البيع العديدة.

يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تشمل الآتي:

استخدام العديد من صالات الانتظار الفاخرة بمطارات مختلفة.

خصومات ورحلات مجانية من مختلف مقدمي خدمات النقل.

خصومات على التسوق الإلكتروني من خلال مواقع عالمية مختارة.

خدمات تأمين مجانية

طريقه انضمام العميل في البنك الأهلي إلى شريحة الأهلي بلاتينيوم

يتم انضمام العميل في البنك الأهلي إلى شريحة الأهلي بلاتينيوم حين يصبح رصيد العميل يساوي أو يزيد عن 2،000،000 جنيه مصري (أو ما يعادله بأي عملة أجنبية) إلى 5،000،000 جنيه مصري.

وبمجرد أن يصبح العملاء مؤهلين للانضمام، سيتم تسجيلهم تلقائيًّا ويقوم مدير علاقات مخصص بالاتصال بهم.

