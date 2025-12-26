الجمعة 26 ديسمبر 2025
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم والقنوات الناقلة

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
كأس الأمم الإفريقية 2025، يترقب عشاق ومحبو منتخب مصر الأول لكرة القدم، المواجهة المرتقبة للفراعنة، اليوم الجمعة، أمام نظيره جنوب أفريقيا، في اللقاء الذي يجمعهما على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًّا في المغرب وتستمر حتى الـ18 من يناير المقبل.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في الخامسة مساء اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025، بملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا 

تمتلك شبكة بي إن سبورت الرياضية القطرية الحق الحصري لبث مباريات كأس الأمم الإفريقية 2025؛ لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب جنوب افريقيا، فيتو
منتخب جنوب افريقيا، فيتو

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم أفريقيا 

واصطحب الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، 28 لاعبا في القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب هم: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

منتخب مصر يفوز على زيمبابوي

وفاز منتخب مصر على زيمبابوي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًّا في المغرب.

