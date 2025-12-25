الخميس 25 ديسمبر 2025
حوادث

انتشال آخر جثة لسيدة من أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار

عقار إمبابة المنهار
عقار إمبابة المنهار
نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، منذ قليل، في انتشال آخر جثة لسيدة من أسفل أنقاض العقار المنهار بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، والذي يتكون من 5 طوابق وانهار يوم الثلاثاء الماضي. 

عقار إمبابة المنهار

وكانت فرق الحماية المدنية قد تمكنت، أمس الأربعاء، من استخراج جثة مسن وابنته وطفل من أسفل ركام عقار إمبابة.

ووفقًا للمصادر الأمنية، ارتفع عدد الضحايا إلى 8 وفيات و15 مصابا.  

وفي السياق ذاته، صرحت نيابة شمال الجيزة بدفن جثماني اثنين من ضحايا حادث انهيار العقار، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة بعد انتشالهما من أسفل الأنقاض. 

شهادات شهود العيان

وكشف أحد شهود العيان أن سكان العقار كانوا يعانون من تصدعات واضحة في الجدران والأسقف، وتقدموا بشكاوى سابقة إلى الحي بشأن حالة العقار، إلا أن الإجراءات لم تُستكمل. 

قرارات عاجلة وإجراءات قانونية

وأصدرت الجهات المختصة قرارًا بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار، حرصًا على سلامة السكان ومنع وقوع حوادث إضافية، كما تم فصل المرافق الحيوية من غاز وكهرباء عن المنطقة المحيطة بالعقار. 

كما أمرت نيابة الجيزة بتشكيل لجنة هندسية متخصصة لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة، وبيان أسباب الانهيار ومدى تأثر المباني المحيطة، إلى جانب طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة مكان الانهيار، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، وحصر التلفيات.

استمرار رفع الركام

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات بشأن أسباب الانهيار والمسؤوليات المتعلقة به. 

