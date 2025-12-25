الحماية المدنية تجري عمليات تبريد لمحل بالموسكي عقب السيطرة على الحريق (صور)

18 حجم الخط

أجرى رجال الحماية المدنية بالقاهرة عملية تبريد لمحل إكسسوارات هواتف بالطابق الأرضي بـمنطقة الموسكي، الذي اندلعت فيه النيران لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة نجحت فى إخماد حريق نشب داخل محل إكسسوارات هواتف بالدور الأرضي لأحد العقارات بـمنطقة الموسكي، دون وقوع أى إصابات.

حريق محل إكسسوارات هواتف بالموسكي



حريق محل إكسسوارات هواتف بالموسكي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل إكسسوارات هواتف بالدور الأرضي لأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الموسكي، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر صرحت نيابة الجيزة بدفن جثة ربة منزل لقت مصرعها حرقا بعد نشوب حريق بشقتها بسبب نسيانها الطعام على البوتجاز، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وكشفت المعاينة أن حريقا نشب داخل الشقة بعد قيام ربة المنزل بطهو الطعام ونسيانه على البوتاجاز، مما أدى إلى نشوب حريق بالمطبخ وأثناء محاولتها إطفاء الحريق امتدت النيران بها، مما أدى إلى تفحمها.

مصرع ربة منزل فى نشوب حريق بالجيزة

وكان اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة تلقى إخطارا يفيد بمصرع ربة منزل فى نشوب حريق بشقتها بدائرة قسم الهرم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع ربة منزل 55 سنة فى نشوب حريق، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

