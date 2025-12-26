هل يمكن ربط البطاقات الائتمانية بخدمة آبل باي في بنك مصر؟

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية ربط البطاقات الائتمانية بخدمة آبل باي.

وأكد مسؤولو البنك أنه يمكن ربط البطاقة على apple pay ولكن يرجى العلم أنه تم إيقاف التعاملات بالعملات الأجنبية على بطاقات الخصم الفوري مع استمرار استخدام البطاقات داخل مصر في المشتريات والسحب النقدي.

وحدد بنك مصر الأجهزة التي تدعم استخدام خدمة Apple Pay الجديدة، التي تم إطلاقها مؤخرا من البنك المركزي المصري.

وأوضح البنك أنه يمكن للعملاء استخدام خدمة Apple Pay على أجهزة iPhone و iPad و Mac، وذلك لإتمام معاملاتهم الشرائية بشكل سهل وسريع من خلال التطبيقات أو المواقع الإلكترونية التي توفر الخدمة دون الحاجة إلى إنشاء حساب خاص أو إعادة إدخال بيانات البطاقة أو تفاصيل الشحن والفواتير.

وتُسهل خدمة Apple Pay الدفع لخدمات توصيل الطعام والبقالة، والتسوق عبر الإنترنت، والمواصلات، ومواقف السيارات، وغيرها من الخدمات.

ويعد الأمان والخصوصية هما محور خدمة Apple Pay؛ فعند استخدام العملاء للبطاقات الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر في الدفع بواسطة Apple Pay، فإنه لا يتم تخزين أرقام البطاقات على الجهاز أو على خوادم Apple، ولكن يتم تعيين رقم فريد للجهاز وتشفيره وتخزينه بشكل آمن في العنصر الآمن (Secure Element)، وهي عبارة عن شريحة معتمدة متوافقة مع معايير الصناعة ومصممة لتخزين معلومات الدفع بأمان على الجهاز.

كما يمكن للعملاء ضبط إعدادات خدمة Apple Pay بسهولة ويسر، حيث يجب عليهم فتح تطبيق Wallet على جهاز iPhone، والضغط على علامة +، ثم اتباع الخطوات لإضافة بطاقات بنك مصر الائتمانية أو الخصم المباشر. وبمجرد إضافة العميل للبطاقة على أجهزة iPhone أو Apple Watch أو iPad أو Mac الخاصة به، يمكنه البدء في استخدام خدمة Apple Pay فورا، بالإضافة إلى الاستفادة بكافة المزايا والمكافآت التي تقدمها بطاقات بنك مصر.

