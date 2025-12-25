الخميس 25 ديسمبر 2025
ضبط 4 متهمين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بروض الفرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

 

وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عدد من الأشخاص بأعمال تنقيب داخل عقار سكني بالمنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار، وأسفر الفحص عن ضبط المتهمين، من بينهم مالك العقار محل الواقعة، وذلك أثناء قيامهم بأعمال الحفر. كما عُثر على حفرتين بالطابق الأرضي، وضُبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في التنقيب عن الآثار.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة مستخدمين الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

 

