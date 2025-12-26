الإمارات ترحب بالجهود السعودية لدعم الأمن والاستقرار في اليمن

18 حجم الخط

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الجمعة، دعمها للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم الأمن والاستقرار في اليمن، مضيفة أنها تظل ملتزمة بدعم الاستقرار في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان “رحبت الإمارات العربية المتحدة بالجهود الأخوية التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وثمنت دورها في خدمة مصالح الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته المشروعة نحو الاستقرار والازدهار”.

كانت السعودية قد ذكرت أمس الخميس أنها تأمل أن ينهي المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن التصعيد الذي منحه سيطرة واسعة في جنوب البلاد.

التحركات العسكرية في اليمن جرت بشكل آحادي

ودعت السعودية المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إلى الانسحاب من محافظتي محافظتي حضرموت والمهرة، اللتين سيطر عليهما في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن التحركات العسكرية في اليمن تمت بشكل آحادي ودون التشاور مع أي طرف.

وأكدت السعودية، في بيان، أنها “لا تزال تعوّل على تغليب المصلحة العامة بأن يبادر المجلس الانتقالي، الانفصالي بجنوب اليمن، بإنهاء التصعيد وخروج قواته بسلاسة وبشكل عاجل من محافظتي حضرموت والمهرة الشرقيتين اللتين سيطر عليهما مطلع الشهر الجاري”.

محاولات سعودية إمارتية لرأب الصدع

وأوضح البيان أن المملكة عملت مع الإمارات ورئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لاحتواء الموقف، وجرى إرسال فريق عسكري مشترك من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لوضع الترتيبات اللازمة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، بما يكفل عودة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين وتسليم المعسكرات فيها لقوات درع الوطن والسلطة المحلية وفق إجراءات منظمة تحت إشراف قوات التحالف.

وأشارت إلى أن الجهود ما زالت مستمرة ومتواصلة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وما زالت المملكة تعول على تغليب المصلحة العامة بأن يبادر المجلس الانتقالي بإنهاء التصعيد وخروج قواته بسلاسة وبشكل عاجل من المحافظتين.

عملية المستقبل الواعد العسكرية

يشار إلى أنه في بداية هذا الشهر، أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي، والذي تأسس عام 2017 في عدن، عملية عسكرية تحت اسم “المستقبل الواعد”، معلنا استهدافه “استعادة السيادة وتطهير مدن ومناطق وادي وصحراء حضرموت من الجماعات الإرهابية والعناصر الإخوانية، وقطع خطوط تهريب السلاح الإيراني إلى ميليشيا الحوثي”.

