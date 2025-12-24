الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة تضرر سيدة من بعض الأشخاص بتعاطي المخدرات أمام منزلها بالجيزة

المتهمون
المتهمون
18 حجم الخط

كشفت وزارة الداخلية حقيقة تضرر سيدة من قيام بعض الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة أمام منزلها بـمنطقة العمرانية في الجيزة وحيازتهم أسلحة بيضاء وحال اعتراضها على ذلك قاموا بالتعدي عليها بالسب وتهديدها بالإيذاء، وتبين عدم تعاطيهم للمواد المخدرة أو حيازتهم للأسلحة البيضاء.

 

رصدت وزارة الداخلية فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بتعاطى المواد المخدرة أمام منزلها بالجيزة وحيازتهم أسلحة بيضاء وحال اعتراضها على ذلك قاموا بالتعدي عليها بالسب وتهديدها بالإيذاء.


بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية) وبسؤالها قررت بتضررها من (3 أشخاص "الظاهرين بمقطع الفيديو" – مقيمين بدائرة القسم) لقيامهم بالوقوف أمام العقار محل سكنها وإحداث ضوضاء وحال قيامها بمعاتبتهم تعدوا عليها بالسب.


تمكن رجال المباحث من ضبط المشكو فى حقهم وتبين عدم تعاطيهم للمواد المخدرة أو حيازتهم للأسلحة البيضاء وأقروا بتصالحهم مع الشاكية.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية الجيزة دائرة قسم شرطة العمرانية العمرانية منطقة العمرانية في الجيزة منطقة العمرانية قسم شرطة العمرانية

مواد متعلقة

الاستماع لأقوال شهود العيان في إصابة طالب ومشرف إضاءة في مشاجرة بالعمرانية

المعمل الجنائي يعاين حريق محل بالعمرانية

لخلافات أسرية، تجديد حبس المتهم بقتل شقيقته بالعمرانية

اعترافات المتهم بقتل شقيقته لخلافات أسرية بالعمرانية

ضبط ولي أمر طالبة بتهمة التعدي على موظفة مدرسة بالعمرانية

الأكثر قراءة

تحرش وجريمة مش رقية، عالم أزهري يفجّر مفاجآت حول فيديو الضرب باسم إخراج الجن

الجزائر في الصدارة، ترتيب المجموعة الخامسة لأمم أفريقيا

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

تاريخ مواجهات منتخب مصر مع جنوب أفريقيا قبل لقاء الجمعة

بعد فيديو شكوى أحد المواطنين، إجراءات عاجلة من الأوقاف بشأن تشغيل مكبرات المساجد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

التشكيل الرسمي لمباراة كوت ديفوار وموزمبيق في أمم أفريقيا 2025

أمم أفريقيا 2025، الجزائر تتقدم على السودان بهدف محرز في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

محظورات على صاحب العمل وفقا للقانون الجديد، تعرف عليها

الاستثمار الآمن، ارتفاع مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الأكل من العقيقة أم إخراجها بالكامل؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل قبول العوض حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الشعراوي يوضح شرط بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads