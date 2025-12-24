الداخلية تكشف حقيقة تضرر سيدة من بعض الأشخاص بتعاطي المخدرات أمام منزلها بالجيزة

18 حجم الخط

كشفت وزارة الداخلية حقيقة تضرر سيدة من قيام بعض الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة أمام منزلها بـمنطقة العمرانية في الجيزة وحيازتهم أسلحة بيضاء وحال اعتراضها على ذلك قاموا بالتعدي عليها بالسب وتهديدها بالإيذاء، وتبين عدم تعاطيهم للمواد المخدرة أو حيازتهم للأسلحة البيضاء.

رصدت وزارة الداخلية فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بتعاطى المواد المخدرة أمام منزلها بالجيزة وحيازتهم أسلحة بيضاء وحال اعتراضها على ذلك قاموا بالتعدي عليها بالسب وتهديدها بالإيذاء.



بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية) وبسؤالها قررت بتضررها من (3 أشخاص "الظاهرين بمقطع الفيديو" – مقيمين بدائرة القسم) لقيامهم بالوقوف أمام العقار محل سكنها وإحداث ضوضاء وحال قيامها بمعاتبتهم تعدوا عليها بالسب.



تمكن رجال المباحث من ضبط المشكو فى حقهم وتبين عدم تعاطيهم للمواد المخدرة أو حيازتهم للأسلحة البيضاء وأقروا بتصالحهم مع الشاكية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.