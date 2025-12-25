الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد إخلاء السبيل، قرار قضائي جديد ضد التيك توكر شاكر محظور

شاكر محظور
شاكر محظور
18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع، حبس البلوجر شاكر محظور 45 يوما بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تيك توك وفيس بوك وإنستجرام.

وكانت النيابة العامة  تقدمت بالاستئناف على قرار إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور بكفالة نصف مليون جنيه، وحددت المحكمة جلسة اليوم لنظر استئناف النيابة على قرار إخلاء السبيل.

إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور

كانت نيابة القاهرة الجديدة، أمرت بإحالة التيك توكر محمد شاكر، الشهير باسم شاكر محظور، على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.

وخلال التحقيقات أمام نيابة القاهرة الجديدة، اعترف محمد شاكر بإدارته الكاملة لحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هدفه كان تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة وزيادة الأرباح، دون قصد الإساءة إلى القيم الأسرية أو المجتمع.

وأكد المتهم أنه كان يسعى إلى جذب التفاعل عبر فيديوهات  كوميدية، لكنه لم يتوقع أن تؤدي إلى أزمة أو ملاحقة قانونية.

وتعود الواقعة إلى ضبط شاكر محظور في منطقة التجمع الأول وبحوزته مواد مخدرة وسلاح غير مرخص، ليواجه بذلك اتهامات مركبة تجمع بين إساءة استخدام الإنترنت وحيازة المخدرات والأسلحة، وهو ما يضعه تحت طائلة القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور التواصل الاجتماعي التيك توكر شاكر محظور التيك توكر شاكر التواصل الاجتماع إساءة استخدام مواقع التواصل

مواد متعلقة

وصول سارة خليفة والمتهمين في قضية المخدرات الكبرى إلى جنايات القاهرة

، دفاع سارة خليفة للمحكمة: الأحراز مش مخدرات والطب الشرعي الفيصل

وزن المخدرات مختلف، محامي سارة خليفة يشكك في سلامة الأحراز

استدعاء كبير الأطباء الشرعيين، تعرف علي السبب وراء طلب دفاع سارة خليفة

رد ناري من قاضي المحكمة في محاكمة سارة خليفة: "أمامك درجات تقاضي"

عدم جواز نظر الدعوى والبراءة، أبرز ما جاء بطلبات دفاع سارة خليفة بقضية المخدرات الكبرى

بعد ادعائه بعدم حيادية التحقيقات، إجراء عاجل من النيابة ضد محامي سارة خليفة بقضية المخدرات الكبرى

أسوة بالنيابة، سارة خليفة تطلب تصوير ونشر مرافعة دفاعها فى قضية المخدرات الكبرى

الأكثر قراءة

طفرة غير مسبوقة للتعليم العالي في 2025.. ريادة إقليمية للجامعات وحضور عالمي في أقوى 5 تصنيفات.. أرقام قياسية للبحث العلمي وتواجد استثنائي في "التايمز" و"شنغهاي"

تداول 22 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "هارون البنجاوي" فقيه المالكية وأستاذ كبار العلماء

تثبيت أم تخفيض؟ السيناريوهات المتوقعة لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

14 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء اليوم

أحمد مرتضي منصور يدعي مدنيا بمبلغ 250 ألف جنيه في قضية السباح يوسف محمد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الخميس 25-12-2025

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "هارون البنجاوي" فقيه المالكية وأستاذ كبار العلماء

صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، حكمها وأقوال العلماء فيها

المفتي يوضح كيفية أداء السنن عند الجمع بين الصلاتين بسبب المطر الشديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads