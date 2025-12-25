بعد إخلاء السبيل، قرار قضائي جديد ضد التيك توكر شاكر محظور

18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع، حبس البلوجر شاكر محظور 45 يوما بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تيك توك وفيس بوك وإنستجرام.

وكانت النيابة العامة تقدمت بالاستئناف على قرار إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور بكفالة نصف مليون جنيه، وحددت المحكمة جلسة اليوم لنظر استئناف النيابة على قرار إخلاء السبيل.

إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور

كانت نيابة القاهرة الجديدة، أمرت بإحالة التيك توكر محمد شاكر، الشهير باسم شاكر محظور، على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.

وخلال التحقيقات أمام نيابة القاهرة الجديدة، اعترف محمد شاكر بإدارته الكاملة لحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هدفه كان تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة وزيادة الأرباح، دون قصد الإساءة إلى القيم الأسرية أو المجتمع.

وأكد المتهم أنه كان يسعى إلى جذب التفاعل عبر فيديوهات كوميدية، لكنه لم يتوقع أن تؤدي إلى أزمة أو ملاحقة قانونية.

وتعود الواقعة إلى ضبط شاكر محظور في منطقة التجمع الأول وبحوزته مواد مخدرة وسلاح غير مرخص، ليواجه بذلك اتهامات مركبة تجمع بين إساءة استخدام الإنترنت وحيازة المخدرات والأسلحة، وهو ما يضعه تحت طائلة القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.