ضبط تشكيل عصابي لسرقة بطاقات الدفع الإلكتروني من كبار السن أمام ماكينات الصراف الآلي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، خاصة كبار السن، بأسلوب "المغافلة" أثناء مساعدتهم في إجراء معاملات مالية من ماكينات الصراف الآلي.

تفاصيل الواقعة

وأوضحت التحريات أن التشكيل العصابي مكون من سيدتين وشخصين من محافظة الدقهلية، 3 منهم لهم معلومات جنائية سابقة، وكانوا يقومون بمعرفة الرقم السري للبطاقات خلال التعامل مع الضحايا، ثم سحب كافة المبالغ المالية المتواجدة في حساباتهم البنكية.

وشملت المضبوطات 18 بطاقة دفع إلكتروني لبنوك مختلفة، ومجموعة من الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة، وبعض المشغولات الذهبية المستحصلة من نشاطهم الإجرامي.

الإجراءات القانونية

وتم ضبط المتهمين، وأقروا بارتكاب عدة وقائع مماثلة، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لاستكمال الإجراءات ضدهم.

