الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط تشكيل عصابي لسرقة بطاقات الدفع الإلكتروني من كبار السن أمام ماكينات الصراف الآلي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، خاصة كبار السن، بأسلوب "المغافلة" أثناء مساعدتهم في إجراء معاملات مالية من ماكينات الصراف الآلي. 

تفاصيل الواقعة

وأوضحت التحريات أن التشكيل العصابي مكون من سيدتين وشخصين من محافظة الدقهلية، 3 منهم لهم معلومات جنائية سابقة، وكانوا يقومون بمعرفة الرقم السري للبطاقات خلال التعامل مع الضحايا، ثم سحب كافة المبالغ المالية المتواجدة في حساباتهم البنكية. 

وشملت المضبوطات 18 بطاقة دفع إلكتروني لبنوك مختلفة، ومجموعة من الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة، وبعض المشغولات الذهبية المستحصلة من نشاطهم الإجرامي.

الإجراءات القانونية

وتم ضبط المتهمين، وأقروا بارتكاب عدة وقائع مماثلة، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لاستكمال الإجراءات ضدهم.

القاهرة سرقة البطاقات البنكية التشكيلات العصابية كبار السن مكافحة الجرائم المالية ضبط المتهمين النيابة العامة أجهزة الصراف الآلي

