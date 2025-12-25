ضبط عاملين بتهمة انتحال صفة موظفى خدمة عملاء للنصب على المواطنين بالمنيا

18 حجم الخط

ضبط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، شخصين بالمنيا لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم.



أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عاملين - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحالهما صفة موظفين خدمة عملاء بأحد البنوك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرتهما على مساعدتهم فى الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية وتمكنهما بموجب ذلك من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أموالهم.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبطهما، وبحوزتهما 7 هواتف محمولة "بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى".

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى وارتكابهما 9 وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

