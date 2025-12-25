الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو اختطاف طفلة بالبحيرة (فيديو)

حقيقة اختطاف طفلة
حقيقة اختطاف طفلة بالبحيرة
18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال سيره بأحد الشوارع مصطحبًا طفلتين والزعم باختطافهما بالبحيرة.
 

حقيقة اختطاف طفلة بالبحيرة

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد الشخص والطفلتين الظاهرين بمقطع الفيديو (مزارع، وكريمته، صديقة كريمته) وبإستدعائه قرر أنه حال اصطحابه لكريمته بتاريخ 22 ديسمبر الجارى عقب خروجها من مدرستها طلبت منه الثالثة اصطحابها لتأخر والدتها عليها فقام بتوصيلها لمنزلها.

وبسؤال والدة الثالثة قررت أنه حال ذهابها لإصطحاب كريمتها المذكورة فوجئت بعدم تواجدها وقامت على إثر ذلك بنشر مقطع الفيديو المشار إليه، وعقب ذلك تلقت إتصال من كريمتها وأخبرتها بأنها بمسكنهما وأن المذكور قام بتوصيلهما بناءً على رغبتها.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وفى سياق آخر تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول، تضمن ادعاء القائمة على النشر بخطف نجلها وطلب فدية مالية في الهرم.

وتبين أنه بتاريخ 6 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغًا من زوج القائمة على النشر بتغيب نجله، طالب جامعي، عقب خروجه متجهًا إلى الجامعة، واستلامه اتصالًا هاتفيًا من مجهول يزعم احتجاز نجله وطلب فدية مالية وعقب تحويل المبلغ، عاد الطالب لمنزله سالمًا.

وبتحريات الأجهزة الأمنية، تمكنت من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم 4 عاطلين مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهم مركبة التوك توك، السلاح الأبيض المستخدم، والمبلغ المالي المستولى عليه.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة كما ورد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف الحقائق ومكافحة جرائم النصب والاحتيال

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حقيقة اختطاف طفلة بالبحيرة حقيقة اختطاف طفلة اختطاف طفلة بالبحيرة طفلة بالبحيرة البحيرة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط مرتكبي واقعة التعدي على مالك أرض وتحطيم سيارته بالبحيرة

كشف ملابسات فيديو مضايقة فتيات وتهديد بسلاح أبيض بالبحيرة وضبط المتهمين

خلاف على ملكية شقة يشعل مشاجرة بالبحيرة

بالأسماء، إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

الأكثر قراءة

من مسجد الحاكم إلى تلال الفسطاط، الحكومة تسرّع وتيرة التنمية الحضرية بالقاهرة

مواجهات ضرب نار، مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات أمم أفريقيا 2025

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري

اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة محملة بأسلحة في ميناء بورسعيد

صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، حكمها وأقوال العلماء فيها

انقطاع المياه عن مصر الجديدة غدا الجمعة

انفصال لميس الحديدي وعمرو أديب

رفات أحمد شوقي تنتقل إلى مكان جديد، "مقابر الخالدين" تحتضن أمير الشعراء (صور)

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الخميس

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في مصر بتعاملات اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد طلعة رجب، وهل هي من السنة النبوية؟

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بحل المشكلات والتغلب على التحديات

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يجادلون في آيات الله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads