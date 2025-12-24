الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور بكفالة 500 ألف جنيه

التيك توكر شاكر محظور
التيك توكر شاكر محظور
18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل التيك توكر الشهير بـ شاكر محظور بكفالة مالية  500 ألف جنيه.

إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور

كانت نيابة القاهرة الجديدة، قد أمرت بإحالة التيك توكر محمد شاكر، الشهير باسم شاكر محظور، على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.

 

وخلال التحقيقات أمام نيابة القاهرة الجديدة، اعترف محمد شاكر بإدارته الكاملة لحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هدفه كان تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة وزيادة الأرباح، دون قصد الإساءة إلى القيم الأسرية أو المجتمع.

وأكد المتهم أنه كان يسعى إلى جذب التفاعل عبر فيديوهات "للكوميديا والضحك"، لكنه لم يتوقع أن تؤدي إلى أزمة أو ملاحقة قانونية.

 

وتعود الواقعة إلى ضبط شاكر محظور في منطقة التجمع الأول وبحوزته مواد مخدرة وسلاح غير مرخص، ليواجه بذلك اتهامات مركبة تجمع بين إساءة استخدام الإنترنت وحيازة المخدرات والأسلحة، وهو ما يضعه تحت طائلة القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شاكر محظور التيك توكر شاكر محظور البلوجر شاكر محظور محكمة القاهرة الجديدة إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور إخلاء سبيل شاكر محظور إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور

مواد متعلقة

إحالة "شاكر محظور" للمحاكمة الجنائية بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

إحالة التيك توكر شاكر محظور للجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة

تجديد حبس التيك توكر شاكر 45 يوما

رفض استئناف التيك توكر شاكر على قرار حبسه

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين كوت ديفوار وموزمبيق بالشوط الأول

ماجدة خير الله توجه رسالة لـ ريهام عبد الغفور بعد واقعة انتهاك خصوصيتها (فيديو)

بدء التحقيق مع دجال ادعى قدرته على استخراج الجن ولامس أجزاء حساسة من جسد سيدة بالمنصورة

بعد نشر فيديو مسيء للقبائل العربية، القبض على تيك توكر وشقيقه بالإسكندرية

شوط أول سلبي بين المقاولون العرب وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

العربية: الطيران الحربي الأردني ينفذ غارات على مهربي سلاح ومخدرات جنوبي سوريا

تثبيت أم تخفيض؟ خبراء يتوقعون مصير الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي غدًا

التشكيل الرسمي لمباراة الكاميرون والجابون بأمم أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على حكم صيام شهر رجب كاملا

هل يجوز الأكل من العقيقة أم إخراجها بالكامل؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

تحرش وجريمة مش رقية، عالم أزهري يفجّر مفاجآت حول فيديو الضرب باسم إخراج الجن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads