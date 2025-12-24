بعد نشر فيديو مسيء للقبائل العربية، القبض على تيك توكر وشقيقه بالإسكندرية

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على أحمد. ف ومحمد.ف، تيك توكر، بعد أن قام بإعادة نشر مقطع فيديو يسيء لأبناء القبائل العربية غرب الإسكندرية، وبناء على بلاغ تقدم به أكثر من 30 شخصا من القبائل العربية.

ودخل النائب رزق راغب ضيف الله، على خط الأزمة رافضا ما حدث منهم من سخرية من القبائل وأبنائها، وعلق على مقطع الفيديو بأنه لن يترك حق أبناء القبائل، سواء بدو أو صعايدة أو فلاحين.

وكان قد أعيد نشر مقطع فيديو للشقيقين أحمد ومحمد.ف، منذ عام ٢٠٢٣ وقاموا باستقطاع جزء منه ونشره، يسخر من أبناء القبائل العربية وتحديدا غرب المحافظة بالعجمي والعامرية، الأمر الذي أدى لحالة من الغضب بين أبناء القبائل العربية في غرب المحافظة بدو وصعايدة وفلاحين.

وتقدم أكثر من 30 شخصا من أبناء القبائل ببلاغ إلى النيابة العامة والتي أعطت تأشيرة لقسم شرطة الدخيلة لتحرير محضر سب وقذف وتكدير السلم العام.

وتمكنت قوة من مباحث قسم شرطة العامرية أول من القبض عليهما، وترحليهما لقسم شرطة الدخيلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهما للنيابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.