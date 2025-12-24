الأربعاء 24 ديسمبر 2025
أخبار مصر

لليوم الثاني، الهلال الأحمر يواصل جهوده الإغاثية في انتشال ضحايا حادث عقار إمبابة

يواصل الهلال الأحمر المصري، جهوده الإغاثية في مساندة جهود رجال الحماية المدنية في انتشال مصابي وضحايا حادث انهيار عقار إمبابة، الذي وقع أمس، وأسفر عن وقوع عدد من الإصابات وحالات الوفيات.

وكثفت فرق الاستجابة للطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري، الجهود في تقديم خدمات الإسعافات الأولية، إضافة إلى تقديم خدمات الدعم النفسي للمتضررين وأسر الضحايا.

وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، قد وجّهت بتقديم كافة الخدمات الإغاثية اللازمة للمصابين والأسر المتضررة من الحادث.

