لليوم الثاني، الهلال الأحمر يواصل جهوده الإغاثية في انتشال ضحايا حادث عقار إمبابة

18 حجم الخط

يواصل الهلال الأحمر المصري، جهوده الإغاثية في مساندة جهود رجال الحماية المدنية في انتشال مصابي وضحايا حادث انهيار عقار إمبابة، الذي وقع أمس، وأسفر عن وقوع عدد من الإصابات وحالات الوفيات.

وكثفت فرق الاستجابة للطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري، الجهود في تقديم خدمات الإسعافات الأولية، إضافة إلى تقديم خدمات الدعم النفسي للمتضررين وأسر الضحايا.

وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، قد وجّهت بتقديم كافة الخدمات الإغاثية اللازمة للمصابين والأسر المتضررة من الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.