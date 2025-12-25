حبس اللاعب السابق علي غزال 3 سنوات بتهمة النصب

الخميس 25 ديسمبر 2025
عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اللاعب السابق علي غزال بتهمة النصب على رجل أعمال وإصدار شيكات بدون رصيد، بالحبس 3 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه.

وتغيب المتهم عن حضور الجلسة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، وذلك تنفيذا  لأحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا تتعلق بالنصب وإصدار شيكات دون رصيد.

وجاءت عملية  القبض على اللاعب السابق بعد تلقي قسم شرطة التجمع بلاغات من عدد من المواطنين، بينهم لاعبو كرة قدم ورجال أعمال، يتهمونه بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 7 ملايين جنيه، بزعم استثمارها في شركة للاستيراد والتصدير مقابل أرباح شهرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة رقم ٣٣٦ على "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
 

