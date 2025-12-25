القبض على 3 متهمين بقتل شاب في البدرشين

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخصين وفتاة بتهمة قتل شاب بطلق ناري فى أحد الشوارع في منطقة البدرشين.

مقتل شاب بطلق ناري فى البدرشين

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة مركز شرطة البدرشين البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب اثر إصابته بطلق ناري، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتحديد هوية مرتكبى الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين إن وراء ارتكاب الواقعة شخصين بتحريض من فتاة لوجود خلافات بينهما وبين المجنى عليه، وان المتهمين طاردا المجنى عليه بدراجة نارية وقام أحدهما بإطلاق النيران على المجنى عليه فسقط على الأرض مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق أخر تمكنت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم بقتل طفلة تبلغ من العمر ٥ أعوام بإحدى قري الصف، بعد استدراجها، عقب عودتها من الحضانة في إحدى المناطق النائية للانتقام من والدها لوجود خلافات بينهما.

وعقب الفحص تبين أن المتهم شاب كانت تجمعه علاقة قوية بأسرة المجني عليها، ووقع بينه وبين والد الطفلة خلاف مالي، فعقد النية على قتل الطفلة للانتقام منه، وتمكنت قوات الأمن من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات بالواقعة.



وكانت البداية ببلاغ تلقته أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثمان طفلة صغيرة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمحل البلاغ.



