الإعدام لمزارع والمؤبد لفلاح قتلا طفلا لخلاف على الميراث بالبدرشين

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات الجيزة بإعدام شنقا لمزارع والمؤبد لفلاح قتلا طفلا لخلاف على الميراث بالبدرشين.

تفاصيل اتهام مزارع وفلاح بقتل طفل

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين «أحمد ع.»، 42 سنة، مزارع، و«رجب م.»، 41 سنة، فلاح، بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، ارتكبا جريمة قتل المجني عليه الطفل حمزة محمد، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله على أثر خلاف سابق، وفي سبيل تحقيق هدفهما أعدا سلاحا ناريا، وتوجها بدارجة نارية بقيادة المتهم الثاني إلى مكان تواجده، وما إن أبصراه حتى أطلق المتهم الأول نحوه عيارا ناريا بسلاحه قاصدان إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول أحرز، وحاز بواسطته المتهم الثاني بدون ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول أحرز وحاز بواسطته المتهم الثاني ذخائر «طلقتين» مما تستخدم على السلاح الناري محل الإتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازته أو إحرازه.

وكشفت تحريات المباحث أنه على أثر خلافات سابقة بسبب إرث بين المتهم الأول وآخر والمجني عليه، قام المتهم الأول بالتوجه لهما، والتعدي عليه ضربا، فهم المجني عليه بإغاثته، وتعدى المتهم سالف الذكر عليه هو الآخر، فهرع لإسعافه وحال عودتهما فوجئ بالمتهمين أثناء استقلالهما الدراجة نارية بقيادة المتهم الثاني، بالاقتراب منهما، حتى أطلق المتهم الأول عيارا ناريا من سلاح ناري فرد خرطوش صوب المجني عليه، محدثا إصابته التي أودت بحياته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.