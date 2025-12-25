مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين في حادثتي سير بالجيزة

الخميس 25 ديسمبر 2025
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون، إثر  حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل على الطريق الصحراوي في جنوب الجيزة، وفقًا لما أفادته التحريات الأولية.

الأمن يكشف ملابسات فيديو إطلاق أعيرة نارية داخل إحدى قرى سوهاج

ضبط 10 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالقاهرة

 تصادم سيارة نقل وتروسيكل جنوب الجيزة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

وأوضحت المعاينة أن الاصطدام أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما جرى وضع الجثامين فى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لإخطار  النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

حادث على طريق الإسكندرية الصحراوي

وفي حادث آخر على  طريق الإسكندرية الصحراوي، لقي مسن وابنته مصرعهما إثر انقلاب سيارة ملاكي نتيجة اختلال عجلة القيادة، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتحُرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسر الحركة المرورية لطبيعتها.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام.

تغليظ عقوبات المرور في تعديل جديد يستهدف خفض حوادث الطرق 

وشمل التعديل عددًا من المواد، حيث تنصُ مادة (٥٤/ فقرة أولى) بعد التعديل، على أنه في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المُبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها؛ تضبط إداريًا، ويُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.

وتنص مادة (٧٠ مكررًا فقرة ثانية)، بعد التعديل، على أن يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المُخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المُتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

وتنص المادة (۷۲ مُكررًا ۲) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتًا مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطرًا أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

