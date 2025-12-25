الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين بزعم التغاضي عن مخالفات عدادات الكهرباء

ضبط شخصين
ضبط شخصين
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم التغاضي عن إثبات مخالفات موجودة بعدادات الكهرباء، وذلك من خلال انتحال الصفة.

وجاء ذلك في إطار فحص بلاغات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من شخصين مقيمين بمحافظتي القليوبية والقاهرة، أفادا بتعرضهما لواقعة نصب من قبل شخصين قاما بالاستيلاء على مبالغ مالية منهما مقابل الادعاء بقدرتهما على إنهاء أو التغاضي عن مخالفات بعدادات الكهرباء الخاصة بهما.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين، وتبين أنهما عاطلان مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة، ويمارسان نشاطًا إجراميًّا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، من خلال إيهام الضحايا بامتلاكهما صلاحيات للتدخل في مخالفات عدادات الكهرباء.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة استيلاء على أموال احتيال على المواطنين الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال جرائم الاموال العامة مديرية أمن القاهرة مكافحة جرائم الأموال العامة

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابي لسرقة بطاقات الدفع الإلكتروني من كبار السن أمام ماكينات الصراف الآلي

ضبط 5 سيدات لاتهامهن بممارسة أعمال منافية بالإسكندرية والجيزة

تحويلات مرورية لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية لكوبري قصر النيل المعدني بالقاهرة

الداخلية تنظم حملة للتبرع بالدم في الوادي الجديد وتكشف حقيقة تورط ضابط في تهديد شاب

ضبط عاملين بتهمة انتحال صفة موظفى خدمة عملاء للنصب على المواطنين بالمنيا

مصرع 3 عناصر جنائية وضبط مخدرات وأسلحة بـ 55 مليون جنيه بالإسكندرية

إصابة شاب بطلق ناري بالهرم، ومصرع حارس في حادث مأساوي بالصف

الداخلية تنظم قوافل متنقلة لتوفير السلع بتخفيضات 40% على مستوى الجمهورية

الأكثر قراءة

نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم إفريقيا 2025

انتشال جثة طفلة من أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار واستمرار البحث عن مفقودين

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف منها البطاطس والبصل وارتفاع الخيار والليمون

انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025

3 مباريات في الافتتاح اليوم، مواعيد مباريات الجولة 11 بالدوري السعودي

تعرف على أسماء المعينين بمجلس إدارة اتحاد الصناعات

ارتفاع مفاجئ من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

تداول 22 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025

المزيد

انفوجراف

لاتهامهم بالتلاعب بالمنصات الرقمية، ترامب يمنع 5 شخصيات أوروبية بارزة من دخول أمريكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، حكمها وأقوال العلماء فيها

المفتي يوضح كيفية أداء السنن عند الجمع بين الصلاتين بسبب المطر الشديد

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بكسب الكثير من الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads