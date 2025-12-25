ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين بزعم التغاضي عن مخالفات عدادات الكهرباء

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم التغاضي عن إثبات مخالفات موجودة بعدادات الكهرباء، وذلك من خلال انتحال الصفة.

وجاء ذلك في إطار فحص بلاغات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من شخصين مقيمين بمحافظتي القليوبية والقاهرة، أفادا بتعرضهما لواقعة نصب من قبل شخصين قاما بالاستيلاء على مبالغ مالية منهما مقابل الادعاء بقدرتهما على إنهاء أو التغاضي عن مخالفات بعدادات الكهرباء الخاصة بهما.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين، وتبين أنهما عاطلان مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة، ويمارسان نشاطًا إجراميًّا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، من خلال إيهام الضحايا بامتلاكهما صلاحيات للتدخل في مخالفات عدادات الكهرباء.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

