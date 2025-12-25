الخميس 25 ديسمبر 2025
ضبط دجال كرموز بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة؛ بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية وبحوزته 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، والأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

