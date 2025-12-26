سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم وانخفاض الليمون لأول مرة منذ شهر

18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الجمعة

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 5 جنيهات و10 جنيهات للكيلو، ارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 4 جنيهات و13 جنيها للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و10 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 6 و8 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 12 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق.

الجزر بدون عروش: من 4.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.

القلقاس: بين 6 و9 جنيهات.

سعر الخضار اليوم، فيتو

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 7 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

البسلة: من 18 إلى 22 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الملوخية: بين 10 و18 جنيهًا.

السبانخ: بين 10 و12 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 9 جنيهات إلى 12 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان الرومي: بين 5 جنيهات و8 جنيهات.

الباذنجان الأبيض: بين 6 جنيهات و14 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

سعر الخضار اليوم، فيتو

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 10 و13 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 9 جنيهات إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الفلفل الألوان: بين 20 و26 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 16 و18 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الخيار البلدي: بين 10 و14 جنيها.

البامية: من 30 إلى 50 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و55 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 22 إلى 30 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 15 إلى 20 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.