مصرع حارسة أمن إداري دهستها سيارة ملاكي أمام مستشفى أطفال المنصورة

حادث الدهس، فيتو
حادث الدهس، فيتو
 لقيت "فاطمة الزهراء عبد العال"، حارسة  أمن إداري بـ مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، مصرعها أثناء تأدية عملها نتيجة اصطدام سيارة بها وبوابة المستشفى.

 تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا يفيد لوقع الحادث دهس حارسة أمن على باب مستشفى الأطفال الجامعي في المنصورة  

بدأت الواقعة عندما كان والد طفل (أقل من 10 سنوات) ينهي إجراءات خروجه، وحين كان الطفل داخل السيارة، ضغط بقدمه على "دواسة البنزين" مما أدى لاندفاع المركبة بسرعة جنونية وعدم السيطرة عليها.

 وتحفظت الأجهزة الأمنية بالدقهلية على الأب والطفل والسيارة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه نعى الدكتور أشرف شومة، عميد كلية طب المنصورة، الفقيدة واصفًا إياها بـ "شهيدة الواجب"، وقدم التعازي لأسرتها في بيان رسمي باسم الكلية والمستشفيات الجامعية.

