القبض على قائد سيارة دهس مواطنا وتسبب في وفاته بالنزهة

18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط قائد سيارة ملاكي تسبب في وفاة أحد المواطنين إثر دهسه أثناء عبوره الطريق بمنطقة النزهة، قبل أن يلوذ بالفرار.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، متوفيًا متأثرًا بإصاباته الناتجة عن حادث دهس.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وتبين أن السيارة دهست المجني عليه أثناء عبوره الطريق، وفر قائدها هاربًا.

القبض على المتهم والتحقيقات

تم تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث، وقائدها المقيم بدائرة قسم شرطة بدر. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

إجراءات النيابة

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم للنيابة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.