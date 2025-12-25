الخميس 25 ديسمبر 2025
حوادث

القبض على قائد سيارة دهس مواطنا وتسبب في وفاته بالنزهة

القبض على قائد سيارة
القبض على قائد سيارة دهس مواطنا وتسبب في وفاته بالنزهة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط قائد سيارة ملاكي تسبب في وفاة أحد المواطنين إثر دهسه أثناء عبوره الطريق بمنطقة النزهة، قبل أن يلوذ بالفرار.

تفاصيل الواقعة
تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، متوفيًا متأثرًا بإصاباته الناتجة عن حادث دهس.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وتبين أن السيارة دهست المجني عليه أثناء عبوره الطريق، وفر قائدها هاربًا.

القبض على المتهم والتحقيقات
تم تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث، وقائدها المقيم بدائرة قسم شرطة بدر. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

إجراءات النيابة
تم تحرير محضر بالواقعة، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم للنيابة للتحقيق.

